Директора Львовского бронетанкового завода отпустили из СИЗО

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тымкив вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог в размере 2 млн грн.

О том, кто именно внес залог, не уточняется.

Сегодня на пресс-конференции Тымкив планирует рассказать о закупке танковых двигателей, после которой его и еще четырех человек обвинили в растрате.

Напомним, на днях детективы НАБУ задержали ряд должностных лиц ВС Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в присвоении и растрате имущества на сумму 28,5 млн гривен.

По данным следствия, они при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, что привело в 2015 году к растрате бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.