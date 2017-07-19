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Главная » Страна » Директора Львовского бронетанкового завода отпустили из СИЗО

Директора Львовского бронетанкового завода отпустили из СИЗО

Директора Львовского бронетанкового завода отпустили из СИЗО
Роман Тымкив / Фото: УНИАН

Кто именно внес залог, не уточняется

19.07.17 132
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Во вторник, 18 июля, директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив вышел из СИЗО.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тымкив вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог в размере 2 млн грн.

О том, кто именно внес залог, не уточняется.

Сегодня на пресс-конференции Тымкив планирует рассказать о закупке танковых двигателей, после которой его и еще четырех человек обвинили в растрате.

Напомним, на днях детективы НАБУ задержали ряд должностных лиц ВС Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в присвоении и растрате имущества на сумму 28,5 млн гривен.

По данным следствия, они при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, что привело в 2015 году к растрате бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

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