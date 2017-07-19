Французы передали украинским саперам защитное снаряжение

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон передала украинским саперам защитное снаряжение для проведения разминирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Посол передала донорскую гуманитарную помощь от правительства Франции. В частности, украинские саперы получили 25 комплектов костюмов для разминирования PROTECOP, 25 касок с защитным забралом VISORV50 и 10 пар специальной обуви MATRAMINES на общую сумму 3,7 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Во время церемонии передачи снаряжения Дюмон отметила, что Франция продолжает политику поддержки Украины, которая была подтверждена новоизбранным президентом Франции Эмануелем Макроном во время его встречи с Петром Порошенко.

"Франция решила направить свои усилия, чтобы помочь оборудованием. Это оборудование отвечает самым современным образцам, которыми оснащены французские подразделения, и наилучшим образом использовано в чрезвычайно напряженном операционном контексте. Такое совместное использование одинакового оборудования иллюстрирует братство по оружию, которое существует между французскими и украинскими воинами", - подчеркнула посол.

Напомним, сенат Франции одобрил законопроект о борьбе с терроризмом.