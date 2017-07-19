Появились подробности визита Лукашенко в Киев

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины

Президент Беларуси в четверг и пятницу совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину. Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной. "Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Минск активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Напомним, Полторак считает угрозой для Украины российско-белорусские учения "Запад-2017".