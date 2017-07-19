Насиров заявил, что суд обязал ГПУ открыть дело по факту привлечения его к ответственности

Отстраненный от должности глава ГФС Роман Насиров заявил, что суд обязал Генпрокуратуру открыть производство по факту привлечения его к уголовной ответственности как заведомо невиновного лица.
Об этом Роман Насиров написал в Facebook.
Печерский районный суд Киева, по словам чиновника, удовлетворил его жалобу и обязал Генеральную прокуратуру внести в Единый реестр досудебного расследования заявление о совершении детективами НАБУ уголовного преступления - привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица и безотлагательно начать расследование против детективов НАБУ, которые предъявили ему подозрение в совершении должностного преступления.
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По его словам, дело, которое детективы НАБУ фабрикуют начинает разрушаться.
Напомним, Насиров может предстать перед судом Великобритании.