В Донецкой области появился новый глава Нацполиции

Глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Преемником Аброськина на посту шефа полиции Донецкой области назначен Виталий Невгад.
"Вячеслав Аброськин - назначен 1-м замом главы Нацполиции Украины. Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это - в прифронтовой области", - написал глава МВД.
Напомним, за время существования Нацполиции погибли 18 правоохранителей.