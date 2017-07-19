Минобразования обвиняет вирус Petya.A в проблемах с электронной базой для абитуриентов. Новые проблемы с электронной базой мешают абитуриентам подавать заявления в желаемые ВУЗы. Кому-то не засчитали все баллы, кому заявление аннулировали, а кто-то до сих пор не может даже зарегистрироваться в электронной системе.



Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Произошла неизвестная ошибка. Неизвестная! Никто не знает, что там происходит с этой ошибкой. Зарегистрироваться невозможно", - комментирует попытку подать заявление в вуз мама выпускницы Анна Гин.

По ее словам, ночью ситуация не лучше.

"Я заходила ночью. Я ставила будильник на 5 утра – оно не работает", - утверждает женщина.

"Я не айтишник, но я плачу налоги. Это же за бюджетный счет создавалось. Очень хочется, чтобы оно работало", - говорит мама абитуриентки.

Теперь всем, кто не может зарегистрироваться в системе, - дорога в приемные комиссии. Министерство образования разрешило подавать письменные заявления. В комиссии должны убедиться, что абитуриент действительно не смог зарегистрироваться, а далее принимают от него бумажное заявление. Вот только это ничего не гарантирует.

"Мы рекомендуем взять расписку с абитуриента или родителей, что они не имеют никаких претензий, если мы тоже не сможем внести, потому что обращаемся к единой государственной базе теми же каналами, тем же способом, что и абитуриенты", - говорит проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Некоторые из поступающих упрекают систему в том, что она потеряла баллы – например, за всеукраинскую олимпиаду по определенному предмету. Эти баллы могли бы существенно улучшить проходные позиции кандидата в вуз, однако компьютерная программа их просто не засчитала. Только за первые два дня вступительной кампании в вузы поступили тысячи заявлений с ошибками в баллах.

"У нас было 1200 таких заявлений с пустыми конкурсными баллами. Они были анулированы единой государственной базой образования. И поступающие должны подать вновь", - пояснила заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КПИ Радмила Сегол.

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По всей Украине уже аннулировали 40 тысяч заявлений.

В Министерстве образования говорят, что этим абитуриентам направили письма, чтобы повторили заявки.

Виновного нашли – это вирус Petya.A.

"Сработала очередная защита от возможной атаки, хотя, к счастью, тогда никакой атаки не было. Та часть информации, которую поступающие в своих кабинетах подавали в систему, не была в системе сохранена", - утверждает директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Напомним, ранее в МОН заявляли, что большинство отказов в создании электронных кабинетов поступающих - это ошибки в сертификатах внешнего независимого оценивания и в аттестатах.