В грязной воде очень комфортно чувствуют себя даже возбудители менингита и энцефалита

Экологическая ситуация и жаркая погода превращают воду в реках и озерах в яд, и такая ситуация из года в год ухудшается.

Проблемные пляжи в столице обозначают желтыми флагами, однако отдыхающие на эти знаки не слишком обращают внимание, говорится в сюжете ТСН.

Об опасности в основном знают, но не отказывают в прохладе ни себе, ни детям.

Так, 3-летнего Германа невозможно вытащить из воды, хотя она совсем не прозрачная и какая-то густая на вид.

"Стараемся, чтобы он не напился этой воды", - говорят родители.

Причиной того, что вода цветет, экологи называют человеческую деятельность. Фосфаты – основное действующее вещество недорогих химических средств, они подавляют иммунную систему, вызывают аллергии, а при постоянном накоплении могут поражать мозг, почки, печень и легкие. Вместе со сточными водами фосфаты попадают в реки и создают новую угрозу.

Сине-зеленые водоросли есть везде, это на самом деле 90% всего живого на планете, однако при нормальных условиях они почти невидимые. Но когда вода прогревается, а количество фосфатов достигает критического уровня, начинается то, что в народе называется цветением воды – водоросли начинают активно размножаться, накапливаться, а потом гнить. При этом они очень плохо пахнут и становятся очень хорошей средой для размножения различных болезней.

"Инфекции, вызванные бактериями, протекают с поражением желудочно-кишечного тракта, с интоксикационным синдромом, тошнотой, диареей", - предостерегает инфекционист Татьяна Гайнутдинова.

В грязной воде очень комфортно чувствуют себя даже возбудители менингита и энцефалита – а эти болезни часто заканчиваются летально.

Исправить ситуцию можно, если перестать сливать в воду отходы и построить очистные сооружения, которые смогут справиться с нагрузкой. Те, что строили 30 лет назад, свой ресурс исчерпали.

При этом в ответственном за столичные водоемы предприятии "Плесо" уверяют, что ситуацию с водорослями контролируют.