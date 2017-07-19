Бывший полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Александр Конотопенко устроил стрельбу на Оболони в Киеве.
Как сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный", мужчина приехал на авто и во дворе жилого дома по улице Тимошенко,7 открыл стрельбу из пистолета.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Увидев их пьяный экс-полковник выбросил оружие, сел в машину и пытался сбежать.
После неудачной попытки побега он предъявил правоохранителям якобы действующее удостоверение полковника Минобороны.
В пресс-службе Минобороны уже отреагировали на инцидент.
В оборонном ведомстве сообщили, что Конотопенко действительно служил в ГУР МО, однако был уволен с воинской службы еще весной 2017 года.
На данный момент проводится расследование по факту наличия у него удостоверения сотрудника разведки. Предварительные версии - халатность должностных лиц по изъятию удостоверения при увольнении или подделка.
(Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика)
Напомним, украинский солдат получил год дисбата.