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Видео В Минобороны отреагировали на инцидент с пьяным бывшим военным

<span class="label red">Видео</span> В Минобороны отреагировали на инцидент с пьяным бывшим военным
Скриншот видео

Пьяный экс-полковник выбросил оружие, сел в машину и пытался сбежать

19.07.17 674
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Бывший полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Александр Конотопенко устроил стрельбу на Оболони в Киеве.

Как сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный", мужчина приехал на авто и во дворе жилого дома по улице Тимошенко,7 открыл стрельбу из пистолета.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Увидев их пьяный экс-полковник выбросил оружие, сел в машину и пытался сбежать.

После неудачной попытки побега он предъявил правоохранителям якобы действующее удостоверение полковника Минобороны.

В пресс-службе Минобороны уже отреагировали на инцидент.

В оборонном ведомстве сообщили, что Конотопенко действительно служил в ГУР МО, однако был уволен с воинской службы еще весной 2017 года.

На данный момент проводится расследование по факту наличия у него удостоверения сотрудника разведки. Предварительные версии - халатность должностных лиц по изъятию удостоверения при увольнении или подделка.

(Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика)

Напомним, украинский солдат получил год дисбата.

 

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