С помощью технологии Mobile ID пользователи смогут ставить электронные подписи к документам, осуществлять оплату услуг и многое другое

Внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID может произойти до конца этого года.

"Мы работаем над этим вопросом. Я думаю, что в этом году мы выйдем на соответствующие решения", - цитирует "Интерфакс - Украина" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана во время сегодняшнего заседания Кабмина.

Отметим, ранее Гройсман призывал всех мобильных операторов к созданию идентичной системы, которая будет одинаково понятно функционировать по отношению к пользователю, а также подчеркивал готовность правительства обеспечить правовую поддержку - сформировать пакет необходимых законодательных инициатив для реализации вопроса мобильной идентификации.

С помощью технологии Mobile ID пользователи мобильной связи смогут ставить электронные подписи к документам, осуществлять оплату услуг, получать доступ к защищенным электронным документам с помощью своего мобильного телефона.

Напомним, Mobile ID предусматривает построение инфраструктуры взаимодействия между сетями мобильных операторов, центрами сертификации ключей та различными порталами электронного взаимодействия с гражданами путем предоставления в пользование владельцам мобильных телефонов специальных SIM-карт со встроенными алгоритмами идентификации.

Подобные сервисы внедрены в большинстве стран ЕС, а также в Молдове, Азербайджане, Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане.