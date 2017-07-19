Киев расширил список спецразрешений иностранцам на въезд в оккупированный Крым

Выдача таких разрешений происходит исключительно по представлению и по согласованию с профильными министерствами

Кабинет министров Украины разрешил выдачу специального разрешения на въезд в оккупированный Россией Крым иностранцам для оказания правовой помощи.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Кабмин дополнил перечень случаев, когда иностранным гражданам, либо лицам без гражданства дается спецразрешение на въезд в Крым, нормами о необходимости предоставления правовой защиты лицам, права, свободы и законные интересы которых были нарушены органами оккупационной власти, их должностными и служебными лицами.

При этом выдача таких разрешений происходит исключительно по представлению и по согласованию с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое информирует МИД.

Аналогичная процедура применяется при выдаче спецразрешения на поездку в Крым иностранцам в составе независимых правозащитных миссий.

Напомним, в аннексированном Крыму просят разъяснений, как быть с Меджлисом после решения суда ООН.