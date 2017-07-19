Украинских заробитчан зовут в Венгрию

Сами венгры едут на заработки в Западную Европу

В течение последних месяцев граждане Украины и Сербии получили 10 500 разрешений на работу в Венгрии.

Об этом заявил министр экономического развития Венгрии Мигай Варга, передает "Радио Свобода".



По его словам, это будет практиковаться и в дальнейшем, ведь общая квота разрешений далеко не исчерпана и составляет 59 тысяч.

Варга отметил, что правительство Венгрии стремится предотвратить потери на производстве. Это касается в равной степени не только местных предприятий, но и компаний иностранных инвесторов.

Согласно социологическим опросам, из-за значительного оттока рабочей силы из Венгрии в страны Западной Европы каждое пятое предприятие не может заполнить вакансии квалифицированных работников. А начинающих приходится удерживать дополнительными выплатами или социальными льготами.

Сейчас с помощью консалтинговых компаний из США Министерство экономического развития Венгрии анонсировало программу помощи малому и среднему бизнесу с целью подбора и подготовки квалифицированных кадров, в том числе из Украины и других стран Восточной Европы, которые не являются членами Евросоюза.

Напомним, после внедрения для Украины безвизового режима, украинские работники в Польше начали получать большие зарплаты. Также польские работодатели предлагают им различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам от 300 до 500 злотых.