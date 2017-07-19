В "ДНР" врачи и педагоги стали "невыездными"

На оккупированных территориях Донетчины бюджетников, которые принудительно вступили в "общественную организацию "Донецкая республика", запугивают "списками" СБУ и тем, что все они теперь "невыездные", поскольку в Украине их ждет арест.

Об этом рассказали медицинские работники одной из городских больниц оккупированной Макеевки, пишет "Укринформ".



"Руководство нашей больницы сначала заставило нас под угрозой увольнения с работы вступить в "Донецкую республику", а теперь заявило, что все эти списки сотрудников есть у Службы безопасности Украины и мы стали невыездными из "ДНР", поскольку нам всем грозит арест в Украине", - заявили медработники.

Они отметили, что такую ​​информацию распространяют на всех предприятиях города, где работают бюджетники. Многие из таких работников предполагают, что это новый метод запугивания людей террористами на оккупированной территории.

Напомним, ранее оккупанты Луганщины запретили медработникам общаться с представителями ОБСЕ.