Выпить и покурить станет дороже

Кабмин снова хочет повысить акцизы на табак и алкоголь

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизы на сигареты, пиво и этиловый спирт.

Так, правительство предложило Раде повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 до 495,46 грн/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 грн/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 грн из расчета за 1 л 100% спирта.

Соответствующий законопроект, текстом которого располагают "Українські новини", правительство одобрило в ходе своего заседания.

При этом, акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 грн).

Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 грн/кг, как и для сигар и сигарилл.

Специфическая ставка для сигарет, с фильтром и без, будет повышена с 445,56 грн до 495,46 грн за 1 000 штук, адвалорная ставка сохраняется на уровне 12%.

Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышено с 596,05 до 662,81 грн с 1 тыс. штук.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине выросли акцизы на пиво на 12% - до 2,78 грн / литр, на ликеро-водочные изделия - на 20 %, до 126,96 грн / литр 100% спирта.