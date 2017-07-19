Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции Саакашвили

Главная прокуратура Грузии дважды официально обратились к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, передает "Грузия online".

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"Я рада, что у наших украинских партнеров появилась уточненная информация – да, это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так. Отправлены доказательства и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемы. Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили", - заявила Цулукиани.

Напомним, в Грузии в отношении Михеила Саакашвили открыты два уголовных дела.