Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции Саакашвили

Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции Саакашвили

Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции Саакашвили
Порошенко и Саакашвили / Фото пресс-службы президента

Прокуроры продолжают сотрудничество

19.07.17 1434
300

Главная прокуратура Грузии дважды официально обратились к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, передает "Грузия online".

"Я рада, что у наших украинских партнеров появилась уточненная информация – да, это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так. Отправлены доказательства и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемы. Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили", - заявила Цулукиани.

Напомним, в Грузии в отношении Михеила Саакашвили открыты два уголовных дела.

3
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1666
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2439
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1013
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2449
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3612
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6065
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 664
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1522
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3369
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2166
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 8274 / 9420
  2. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4882 / 5492
  3. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2966 / 3226
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 2819 / 3189
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 2217 / 2394
  6. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 2140 / 2313
  7. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 1491 / 2866
  8. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 1234 / 1403
  9. В Польше стали больше платить украинским заробитчанам 1219 / 1373
  10. В Украине появится Совет премьер-министров 1214 / 1342
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 17 / 9420
  2. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 12 / 1040
  3. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 8 / 3189
  4. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 7 / 43373
  5. Украинские летчики получили награду за лучший пилотаж на авиашоу в Британии 6 / 690
  6. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 6 / 1403
  7. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 6 / 2439
  8. В Украине появится Совет премьер-министров 5 / 1342
  9. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1194
  10. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 5 / 2313
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.