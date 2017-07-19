Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Глава АП: Между Порошенко и Гройсманом нет конфликта, есть только дискуссии

Глава АП: Между Порошенко и Гройсманом нет конфликта, есть только дискуссии

Глава АП: Между Порошенко и Гройсманом нет конфликта, есть только дискуссии
Игорь Райнин / Фото: sq.com.ua

Все вопросы решаются оперативно

19.07.17 273
000

Между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом нет конфликта, есть отдельные дискуссии. Об этом сказал глава Администрации президента Украины Игорь Райнин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Есть ли конфликт между президентом и премьером? Четко могу сказать: конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют, и это нормально. Без них, наверное, тоже было бы неправильно. Но если взять те истории, которые подаются в информпространстве, говорю ответственно – эти истории сильно преувеличены", - сказал Райнин.

По его словам, вопросы, возникающие в процессе взаимодействия президентской вертикали и Кабинета министров, решаются оперативно.

Также Райнин отметил, что нет таких конфликтов между министерствами, которые могли бы привести к разбалансированию работы Кабмина.

"Правительство коалиционное, а значит, предполагает наличие управленческих команд. Цель общая – развитие страны, подходы могут быть разные. Это нормально. Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не собирается идти в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина поможет тушить пожары в ЧерногорииВ Украине появится Совет премьер-министровПорошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1666
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2439
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1013
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2449
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3612
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6065
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 664
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1522
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3369
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2166
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 8274 / 9420
  2. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4882 / 5492
  3. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2966 / 3226
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 2819 / 3189
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 2217 / 2394
  6. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 2140 / 2313
  7. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 1491 / 2866
  8. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 1234 / 1403
  9. В Польше стали больше платить украинским заробитчанам 1219 / 1373
  10. В Украине появится Совет премьер-министров 1214 / 1342
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 17 / 9420
  2. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 12 / 1040
  3. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 8 / 3189
  4. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 7 / 43373
  5. Украинские летчики получили награду за лучший пилотаж на авиашоу в Британии 6 / 690
  6. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 6 / 1403
  7. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 6 / 2439
  8. В Украине появится Совет премьер-министров 5 / 1342
  9. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1194
  10. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 5 / 2313
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.