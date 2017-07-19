Глава АП: Между Порошенко и Гройсманом нет конфликта, есть только дискуссии

Между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом нет конфликта, есть отдельные дискуссии. Об этом сказал глава Администрации президента Украины Игорь Райнин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Есть ли конфликт между президентом и премьером? Четко могу сказать: конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют, и это нормально. Без них, наверное, тоже было бы неправильно. Но если взять те истории, которые подаются в информпространстве, говорю ответственно – эти истории сильно преувеличены", - сказал Райнин.

По его словам, вопросы, возникающие в процессе взаимодействия президентской вертикали и Кабинета министров, решаются оперативно.

Также Райнин отметил, что нет таких конфликтов между министерствами, которые могли бы привести к разбалансированию работы Кабмина.

"Правительство коалиционное, а значит, предполагает наличие управленческих команд. Цель общая – развитие страны, подходы могут быть разные. Это нормально. Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не собирается идти в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности.