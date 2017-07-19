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Только 19 депутатов посетили все заседания Рады нынешнего созыва

Только 19 депутатов посетили все заседания Рады нынешнего созыва
Верховная Рада / Фото: ТСН

Лучше всего в парламент ходят представители Народного фронта

19.07.17 217
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Только 19 народных депутатов не пропустили ни одного заседания Верховной Рады VIII созыва. Об этом сообщил руководитель проекта гражданской сети "ОПОРА" по мониторингу парламента Анатолий Бондарчук, передает Интерфакс-Украина.

"11 таких депутатов представляют фракцию Блока Петра Порошенко, 5 - из Народного фронта, 2 - из фракции Ляшко (Радикальной партии, – ред.) и один - внефракционный депутат", - рассказал Бондарчук.

По его данным, лучшие показатели посещаемости депутатами заседаний парламента - у фракций Народного фронта (86%), Блока Петра Порошенко (82%) и Самопомочи (82%). Другие фракции по посещаемости распределились в следующем порядке: Радикальная партия - 80%, Батькивщина - 78%, внефракционные - 75%, Оппозиционный блок - 69%, группы Видродження и Воля народа – по 66%.

По словам Бондарчука, реже всего на заседаниях парламента присутствовали депутаты Вячеслав Богуслаев (Воля народа), Юрий Бойко, Михаил Добкин и Юрий Солод (Оппозиционный блок), а также внефракционные депутаты Андрей Билецкий, Константин Жеваго и Павел Балога.

Напомним, Верховная Рада VIII созыва была избрана на внеочередных выборах в октябре 2014 года. 

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