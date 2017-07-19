Только 19 депутатов посетили все заседания Рады нынешнего созыва

Только 19 народных депутатов не пропустили ни одного заседания Верховной Рады VIII созыва. Об этом сообщил руководитель проекта гражданской сети "ОПОРА" по мониторингу парламента Анатолий Бондарчук, передает Интерфакс-Украина.
"11 таких депутатов представляют фракцию Блока Петра Порошенко, 5 - из Народного фронта, 2 - из фракции Ляшко (Радикальной партии, – ред.) и один - внефракционный депутат", - рассказал Бондарчук.
По его данным, лучшие показатели посещаемости депутатами заседаний парламента - у фракций Народного фронта (86%), Блока Петра Порошенко (82%) и Самопомочи (82%). Другие фракции по посещаемости распределились в следующем порядке: Радикальная партия - 80%, Батькивщина - 78%, внефракционные - 75%, Оппозиционный блок - 69%, группы Видродження и Воля народа – по 66%.
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По словам Бондарчука, реже всего на заседаниях парламента присутствовали депутаты Вячеслав Богуслаев (Воля народа), Юрий Бойко, Михаил Добкин и Юрий Солод (Оппозиционный блок), а также внефракционные депутаты Андрей Билецкий, Константин Жеваго и Павел Балога.
Напомним, Верховная Рада VIII созыва была избрана на внеочередных выборах в октябре 2014 года.