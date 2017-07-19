Украинский пожарный самолет Ан-32П ГСЧС оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Черногории. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Самолет помогает тушить пожар возле города Тиват на юге Черногории с 7 часов утра по киевскому времени.
По состоянию на 10 часов 19 июля Ан-32П осуществил 4 сброса (32 т воды).
Напомним, власти Черногории обратилась с просьбой о международной помощи для борьбы с пожарами, вспыхнувшими вдоль побережья Адриатики. 18 июля премьер-министр Украины Владимир поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Черногорию украинский пожарный самолет Ан-32П.