На Днепропетровщине задержали контрразведчика СБУ, "крышевавшего" порнобизнес

За свои услуги он брал по $1,5 тыс. ежемесячно

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ в Днепропетровской области на взятке разоблачен сотрудник военной контрразведки СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что за содействие в непрепятствовании ведения порнобизнеса указанный правоохранитель требовал и ежемесячно получал от представительниц этой индустрии неправомерную выгоду в сумме $1,5 тыс. Кроме того, предупреждал своих "подопечных" о возможных проверках правоохранительных органов", - сообщили в прокуратуре.

Непосредственно во время очередной передачи взятки в сумме $1,5 тыс. сотрудника СБУ задержали "на горячем".

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона задержанному взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, на Тернопольщине сотрудники СБУ обезвредили межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах.