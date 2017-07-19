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Апелляционный суд отменил арест ключевого фигуранта "дела Онищенко"
Валерий Постный / Фото: Громадське

Апелляционный суд отменил арест ключевого фигуранта "дела Онищенко"

Валерия Постного подозревают в причастности к хищению газового конденсата на 3 млрд грн

19.07.17 37
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Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей для ключевого фигуранта "газового дела Онищенко" Валерия Постного. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

"Сегодня, 19 июля 2017 года апелляционным судом Львовской области отменена мэра пресечения в виде содержания под стражей, которая была применена к подозреваемому Постному на основании решения Галицкого районного суда Львова от 3 июля 2017 года по делу о хищениях газового конденсата, расследуемого Львовским территориальным управлением НАБУ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках этого дела Постному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч.3 ст. 27 (Соучастие в преступлении) ч.5 ст. 191 (Присвоение, трата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, 16 июня обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного задержали сразу после его выхода из Лукьяновского СИЗО. 3 июля Галицкий райсуд Львова избрал для Постного меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября включительно с альтернативой в виде залога 50 млн грн.

Постный считается одним из главных фигурантов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Организатором схемы считается депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

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