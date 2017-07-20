Раде волю! Почему украинский парламент у большинства граждан ассоциируется с цирком

Ни шатко ни валко Верховная Рада добралась до середины своего срока полномочий. Двигателем реформ парламент так и не стал, зато превратился в центр политической жизни страны. Именно в этом качестве главный законодательный орган, похоже, и дотянет до 2019 года, когда в Украине состоятся очередные парламентские выборы

"Прошу поддержать продолжение работы до 9 часов…Коллеги, давайте до 7 часов… Прошу ещё раз проголосовать. Давайте до 8 часов…" — торговался с депутатами в предпоследний день работы шестой сессии парламента, 13 июля, спикер Андрей Парубий. Сошлись на восьми часах — нардепы через силу проголосовали за то, чтобы поработать на два часа дольше положенного. На следующий день сессию закрыли, и все разлетелись до осени. О пафосных тезисах вроде "парламент воюющей страны не имеет права на долгий отдых" позабыли. В кулуарах чаще говорили о том, что "Мальдивы сами себя не посетят".

Эта ситуация, да и в целом последняя неделя работы парламента очень показательны. Работать депутаты откровенно не хотят, хотя из-под палки всё же способны принимать определённые решения. Наибольший интерес у них вызывает решение "внутренних" вопросов — вроде снятия с коллег неприкосновенности. О коалиционном соглашении и координации действий между Верховной Радой и правительством больше никто не вспоминает — все решения принимаются ситуационно. Например, 13 июля премьерский проект изменений в госбюджет не поддержала половина "родной" фракции БПП, зато своё плечо подставил Оппозиционный блок, де-факто давно превратившийся в члена коалиции. В итоге набрались как раз нужные 226 за.

На троечку

От шестой сессии парламента, начавшейся в феврале, ожидали многого. Прежде всего начала той самой "эпохи реформ", о которой давным-давно заявил президент. Среди главных направлений — пенсионная, медицинская, образовательная, земельная реформы, изменения в закон о выборах депутатов, ротация засидевшегося состава Центризбиркома.

По факту добиться хоть каких-то подвижек вроде голосования в первом чтении смогли лишь по отдельным направлениям. До многих реформ Рада не добралась вовсе, а количество проблемных кадровых вопросов только увеличилось.

Первая половина сессии, до пасхально-майских четырёхнедельных каникул, и вовсе выдалась откровенно скучной. "Под куполом" вяло рассматривали проходные законопроекты. Главной темой обсуждений стало будущее правительства Владимира Гройсмана, чей годичной срок пребывания на должности заканчивался в середине апреля. Вполне естественно, что поползли слухи о его замене. Дело не в том, что Гройсман оказался плохим премьером или слабым руководителем. Просто за год на посту премьера он приобрёл собственный политический имидж, сумев записать на свой счёт повышение минимальной зарплаты и найти общий язык с депутатами. В первую очередь это касается "Народного фронта", тёплые отношения с которым в последние месяцы стали настолько заметны, что на них премьеру с упрёком указали в "материнской" фракции Блока Порошенко. Такая самостоятельность Гройсмана вызывала большие опасения у главы государства, но оказалось, что найти замену пока не выходит. Поэтому премьерское кресло Гройсман сохранит минимум до нового года. После того как всем стало понятно, что правительственного кризиса образца весны 2016 года не будет, меньше стали говорить и о досрочных парламентских выборах. И хотя в украинских реалиях внезапная перезагрузка Верховной Рады всегда возможна, прежде всего как способ выпустить пар в случае неожиданных проблем в экономике или на фронте, нынешнему созыву ВР пока ничего не угрожает.

После того как судьба Кабмина и самого парламента стала более определённой, появился шанс на то, что у депутатов таки дойдут руки до реформ. Как нельзя кстати подвернулись и продолжительные майские каникулы, за время которых можно было согласовать позиции по всем конфликтным вопросам. Сделать этого обещали лидеры БПП и НФ. Но не получилось. В итоге реформаторские потуги парламентариев едва дотягивают до троечки.

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Пустые кресла

В первом чтении депутаты приняли пенсионную реформу в её правительственном варианте. От прямого повышения пенсионного возраста Кабмин отказался, явно опасаясь неродного недовольства. Вместо этого возраст выхода на заслуженный отдых поднимут косвенно, путём увеличения необходимого для получения выплат страхового стажа. Чтобы подсластить пилюлю, Гройсман пообещал провести "осовременивание" пенсий, то есть поднять их на несколько сотен гривен. Во время второго чтения законопроекта дебаты наверняка будут жаркими, ведь различные оппозиционные группы пообещали дать голоса за только в случае учёта их поправок, а они полностью выхолащивают смысл реформы, которую и так сложно назвать революционной.

С ещё большими боями даётся депутатам реформа медицины, которую продвигает профильный и. о. министра Ульяна Супрун. Её суть — введение принципа "деньги ходят за пациентом" и право граждан самостоятельно выбирать себе врача — не нашла понимания у различных околомедицинских групп влияния в Раде, в первую очередь у главы Комитета здравоохранения Ольги Богомолец, которая даже отказалась подписывать комитетское заключение по законопроекту. В итоге медреформу проголосовали лишь в первом чтении, да и то не без кнопкодавства. Ко второму чтению депутаты подали сотни поправок, которые, как и в случае с пенсионной реформой, полностью меняют смысл документа.

По сути, на этом пресловутые "системные реформы" в исполнении парламента закончились. Так, вообще не дошли руки до земельной реформы, против которой в Раде сформировалась отдельная коалиция во главе с "Батькивщиной". Последняя который месяц пытается организовать по этому вопросу всеукраинский референдум. Шансы на принятие земельной реформы, пусть и в компромиссном варианте, ничтожно малы.

Не изменили нардепы и правила выборов в парламент, хотя на словах подавляющее большинство депутатов выступает за переход к пропорциональной системе с открытыми списками. На деле же они боятся даже приступать к этому вопросу, пока не будет полной уверенности в дате следующих выборов. Вот тогда и начнутся торги. В любом случае половина парламента, состоящая из мажоритарщиков, проголосует за пропорционалку, только если будет уверена в проходном месте в чьём-то списке — иначе зачем многие из них годами "прикармливали" жителей своих округов и местные элиты?

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Полным провалом закончилось рассмотрение кадровых вопросов. Вернее, и самого рассмотрения не было — депутаты переносили голосования по открытым вакансиям, но дойти до них не успели. Зато количество самих вакансий растёт. Уже третий год на слуху перезагрузка Центральной избирательной комиссии. Но по этому вопросу продолжаются бесконечные вялые "консультации". Ждут своих руководителей Счётная палата, Нацбанк, Фонд госимущества. После истории с Романом Насировым вакантным стало место и главы Фискальной службы, но здесь задержка скорее за правительством и лично премьером Гройсманом, которого совершенно устраивает нынешний исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан. По состоянию на начало сессии полноценного главы не было у одного министерства — с лета прошлого года с приставкой "и. о." работает вышеупомянутая Ульяна Супрун, руководящая Минздравом. Теперь же, на конец сессии, таких министерств три — в отставку подали министр агрополитики Тарас Кутовый и министр информационной политики Юрий Стець.

Парламент принял лишь ряд символических решений. В отсутствие других громких успехов именно на них в своей речи по случаю окончания сессии обратил особое внимание спикер Андрей Парубий. Это введение обязательных квот на украинский язык для телеканалов, запрет георгиевской ленты и закрепление курса на вступление Украины в НАТО. Эти новшества вызвали острую дискуссию в обществе, но патриотическая часть социума восприняла их однозначно позитивно. Впрочем, остановить сползание парламента в имиджевую бездну такие точечные решения не смогли.

Прежде всего речь о посещаемости. Верховная Рада по факту работает всего два с половиной дня в неделю (то есть в среднем пять дней в месяц), по вторникам и четвергам. Иногда нардепов удаётся собрать в зале и в пятницу. Сфотографировать ряды пустых депутатских кресел — значит, гарантированно собрать сотни возмущённых лайков и комментариев в "Фейсбуке", чем пользуются некоторые находчивые депутаты. Как заставить парламентариев ходить на работу, пока никто не придумал. Реформа самой Верховной Рады и переписывание её Регламента по советам европейцев остались на бумаге. К примеру, депутатская группа "Воля народа" существует вопреки Регламенту. В её составе всего 17 парламентариев, тогда как по закону их должно быть не меньше, чем в наименьшей фракции. Сейчас это 20 депутатов. О роспуске "Воли народа" глава парламента Андрей Парубий должен был объявить ещё в конце 2016 года, но до сих пор этого не сделал. В то же время депутатам-прогульщикам не платят зарплату, а их списки регулярно публикуют в газете "Голос Украины", но на такие мелочи они особого внимания не обращают.

В то же время народные избранники, которые всё же добирались до рабочих мест, особых представлений в течение всей шестой сессии ВР не устраивали: никто не бросался яйцами, не обливался водой, не ел землю, не было даже ни одной хорошей драки в формате "фракция на фракцию". Единственное, что можно вспомнить, — потасовка между депутатами от БПП Сергеем Лещенко, Олегом Барной и Иваном Мельничуком. Двое последних обиделись на Лещенко за то, что он критиковал их в "Фейсбуке". В результате порвали ему пиджак, а интеллигентный еврооптимист Лещенко неожиданно для всех даже пытался дать сдачи обидчикам. Но по меркам украинского парламента этот эпизод ничтожен.

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Депутатская самооборона

Зато мощный удар по имиджу нардепов последовал извне — постаралось трио правоохранительных органов: Генпрокуратура, САП и НАБУ. Рассмотрение шести представлений ГПУ о снятии с депутатов неприкосновенности стало, пожалуй, самым запоминающимся моментом сессии. Без малого две недели страна смаковала подробности коррупционных схем и нажитого непонятным путём депутатского имущества. Сами парламентарии проявили невероятную корпоративную солидарность, которую генпрокурор Юрий Луценко метко назвал "депутатской самообороной". Вспоминать о том, что десять лет назад в случае победы на выборах лидер "Народной самообороны" Луценко обещал снять депутатскую неприкосновенность со всех, сам генпрокурор не любит.

Цепляясь за свой особый статус, депутаты не гнушались расписывать собственные геройства на Майдане и фронте и пытались разжалобить коллег рассказами о пропавшем у кормящей жены молоке. В итоге под нажимом прокуроров, общества и видеодоказательств народные депутаты "сдали" четверых из шести коллег, а задержать и арестовать позволили лишь одного, Михаила Добкина, — уж слишком показался он одиозен. Это многодневное позорище опустило имидж парламента на самое дно, но, судя по всему, история не окончена — на осень ГПУ обещает десятки новых представлений на снятие с депутатов неприкосновенности. Образ коррупционного притона прирастает к Верховной Раде намертво.

Болотные жители

В отличие от времён Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, институционального противостояния по линии "президент — парламент" не наблюдается. Нынешняя ВР — это скорее болото, в котором все со всеми одновременно дружат и враждуют. Яркий пример — поведение радикалов Олега Ляшко, которые сначала изо всех сил чихвостят главного оппонента власти Юлию Тимошенко, потом чихвостят саму власть, а потом отдают голоса за нужные власти законы.

В состоянии болота Рада останется и после возобновления работы осенью. Разговоры о подписании нового коалиционного соглашения и перезагрузке парламента с минимальными потерями, похоже, так и останутся разговорами. Постоянные и ситуативные группы внутри той же фракции БПП скорее найдут общий язык с номинальной оппозицией, чем между собой. А на вопрос о том, существует ли вообще парламентская коалиция и сколько же депутатов в неё входит, так и не найдётся ответа.

Вместо того чтобы решать возникшую проблему, Рада ждёт, пока появится проблема новая и о старой все позабудут

Новые представления от Генпрокуратуры актуализируют тему отмены депутатской неприкосновенности как таковой — может, проще один раз изменить Конституцию, чем снимать неприкосновенность с каждого народного депутата отдельно. Рассмотрение нескольких десятков представлений от ГПУ займёт Раду минимум на месяц-полтора, тут уж будет не до реформ. Зато темы пенсий, земли, медицины, Донбасса наверняка спровоцируют отдельные парламентские кризисы. То же касается и кадровых назначений. Например, нынешний состав ЦИК вполне может дотянуть до следующих всеукраинских выборов, ведь на переправе коней не меняют, а тем более объезженных.

Поэтому до бурного законотворчества руки у депутатов опять не дойдут. Да и особого интереса к непосредственной работе у них не будет. История Борислава Розенблата и Максима Полякова показывает, что парламент остаётся очень прибыльным местом. С другой стороны, инкриминируемый Полякову размер взятки в семь с половиной тысяч долларов у бывалых парламентариев вызывает улыбку. В былые годы с такой суммой к приличному депутату постеснялись бы даже подойти. Так что смысла работать и перерабатывать у народных избранников нет, осенью 2014-го, во время выборов, многие из них явно представляли своё будущее в более радужном свете.

Похоже, украинский парламент разработал собственный метод антикризисного управления. Вместо того чтобы решать возникшую проблему, он ждёт, пока появится проблема новая и о старой все позабудут. Такой подход, возможно, устраивает саму Верховную Раду, превратившуюся в вещь в себе, но явно не устраивает страну.