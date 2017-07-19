Зубко: Для модернизации жилого фонда Украины нужны 30 млрд евро

Модернизация всего жилого фонда в Украине обойдется примерно в 30 млрд евро. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в интервью "Фактам".

"В бюджете нынешнего года на субсидии будет потрачено около 70 млрд грн. В то же время в поддержку термомодернизации ("теплые" кредиты и Фонд энергоэффективности) выделено 800 млн грн - несоизмеримые цифры. Особенно учитывая то, что для модернизации всего жилого фонда Украины нужно около 30 млрд евро", - рассказал вице-премьер.

В следующем году на модернизацию планируется выделить большие суммы.

"В бюджетной резолюции на следующий год мы предусматриваем выделение на эти цели 1,8 млрд грн. Кроме того, Европейский союз подтвердил готовность внести в фонд 100 млн евро. Это сумма, которой будет достаточно для запуска программы и начала массовой реконструкции зданий", - сообщил Зубко.

Вице-премьер считает, что такие инвестиции будут приносить быстрый и существенный эффект для экономики. Опыт показывает, что домам, которые уже провели полную модернизацию, удалось снизить потери тепла на 65%.

"Очень важно, чтобы владельцы домов были прямо включены в процесс модернизации. Иначе невозможно добиться эффективности инвестиций. В результате термомодернизации в доме увеличивается стоимость квартир (из опыта стран Европы - на 20-25%) и повышается качество жизни. Логично, если люди вложат в это свои деньги", - рассказал министр.

Также Зубко отдельно остановился на вопросе экономии коммунальных услуг после термомодернизации дома. Например, отопление квартиры в стоквартирном доме обходится семье в среднем в 1800 грн ежемесячно. Если в доме установить индивидуальный тепловой пункт, расходы снижаются примерно до 1500 грн. Экономия за отопительный сезон - 1800 грн.