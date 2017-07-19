В Украине появится госконцерн космических технологий

Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна "Арсенал - современные космические технологии", специализирующегося на развитии военных и гражданских космических технологий и объединяющего 9 предприятий отрасли.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает УНИАН.

"Это постановление о создании государственного концерна "Арсенал - современные космические технологии". В него войдут 9 предприятий отрасли, а координировать его деятельность будет Государственное космическое агентство", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам министра, принятое решение позволит адаптировать украинскую космическую отрасль к рыночным условиям, сохранив при этом уровень государственной поддержки и увеличив вовлеченность сектора в гражданские и военные проекты.

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Кроме того, правительство приняло решение о переподчинении Павлоградского химического завода, занимающегося производством ракетного топлива, от Государственного космического агентства напрямую Кабинету министров.

По словам Кубива, все принятые изменения в космической отрасли были согласованы с Советом национальной безопасности и обороны.