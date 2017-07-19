В Подольском ЖЭК №710 неизвестные со стрельбой ограбили мужчину. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"Сегодня днем, примерно в 14:00, произошло ЧП в Подольском ЖЭКе №710, что на Гречко, 10В. Трое неизвестных напали на мужчину, осуществили 4 выстрела из неустановленного оружия в область головы. Пострадавший жив, медики оказали помощь на месте. Госпитализирован", - говорится в сообщении
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Нападавшие отобрали у потерпевшего 200 тыс. грн и скрылись с места происшествия на машине. На месте работает следственно-оперативная группа.