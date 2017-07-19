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Аттестовать научные учреждения будут по-новому
Фото: открытые источник

Аттестовать научные учреждения будут по-новому

Правительство утвердило новый порядок

19.07.17 297
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Отныне оценивать результаты деятельности научных учреждений будут не министерства и президиумы академий наук, а независимые экспертные группы.

Если окажется, что учреждение работает неэффективно, его должны будут реорганизовать или ликвидировать, и наоборот - в случае положительной оценки будут наращивать объемы поддержки.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 19 июля 2017 года, утвердив Порядок проведения государственной аттестации научных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Новый алгоритм аттестации позволит сформировать прозрачную и объективную систему оценки научных учреждений - независимо от сфер их подчинения. Она призвана минимизировать конфликт интересов и обеспечить определенное единство подходов к такой оценке. Следующим шагом станет установление зависимости объемов бюджетного финансирования государственных учреждений согласно результатам их аттестации. Сейчас это один из ключевых вопросов в построении новой системы финансирования науки", - отметил директор департамента научно-технического развития МОН Дмитрий Чеберкус.

По его словам, при оценке обязательно будет учитываться уровень квалификации научных работников, международное сотрудничество, практическая ценность результатов для государства, наукометрические и финансово-экономические показатели, материально-техническая база.

Методику и критерии оценки в ближайшее время подготовят в МОН. Участие в их разработке также примут представители Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, НАН и отраслевых академий, государственных и других заинтересованных органов. Обязательно будет учтен и международный опыт.

Аттестация будет проводиться не реже, чем раз в 5 лет. Она будет обязательной для:
• научных учреждений государственной, коммунальной форм собственности;
• научных учреждений, в уставных капиталах которых есть доля, принадлежащая государству;
• научных учреждений Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук.

Другие научные учреждения смогут проходить государственную аттестацию по собственной инициативе.

Аттестацию будут проводить экспертные группы и экспертная комиссия. В состав групп будут входить специалисты и ученые, которые имеют соответствующую квалификацию и стаж практической работы по специальности не менее 5 лет, представители МОН, НАНУ и отраслевых академий, государственных или других заинтересованных органов.

Экспертные группы будут создаваться по различным направлениям деятельности, а оценка эффективности будет происходить с учетом специфики различных отраслей наук и особенностей деятельности научных учреждений различных профилей.

По итогам оценки научные учреждения будут классифицированы на 4 группы:
• научные учреждения-лидеры;
• стабильные научные учреждения, которые могут быть ведущими по определенным направлениям научных исследований;
• научные учреждения, которые являются уникальными в определенной области, но демонстрируют невысокий уровень развития потенциала;
• научные учреждения, для которых научная, научно-техническая или инновационная деятельность перестали быть основным видом деятельности, не являются уникальными в соответствующей отрасли и потеряли перспективы развития. Такие учреждения в течение года должны быть реорганизованы или ликвидированы.

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