В зоне АТО от пули снайпера погиб наш боец

С начала суток 19 июля по состоянию на 18:00 боевики 7 раз нарушили перемирие. Украинские военные 4 раза открывали ответный огонь. Один боец погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. В 12 и 14 часов наши позиции вблизи Павлополя боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Около полудня, по Марьинке работал вражеский снайпер. В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО. Также вражеский снайпер вел огонь по Новотроицкому, а в 15.10 преступники обстреляли это же поселок из вооружения БМП.

На донецком направлении, ночью, боевики били из миномета калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам под Авдеевкой. А по шахте Бутовка вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.