Кабмин одобрил план строительства двух новых станций метро в Харькове

Кабинет Министров поддержал проект строительства метро в Харькове. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Кабмин только что поддержал проект строительства метро в Харькове: еще 3,5 км сообщения и 2 новых станции "Державинская" и "Одесская", - отметил Аваков.

На строительство метро кредит в размере 160 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк. Об этом сообщил, первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, передает Укрифнорм.

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"Накануне в Киеве состоялось совещание, в котором приняли участие делегация горсовета, представители ЕИБ, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры. В рамках встречи стороны обсудили все финансовые составляющие кредита на 160 млн евро, а также технические вопросы по строительству новых станций метро", - объяснил Терехов.

По его словам, на совещании также были утверждены все транши по кредиту.

"Мы достигли договоренности практически по всем пунктам финансового контракта, что позволит предоставить кредит Харькову. Также был обсужден ряд технических вопросов относительно будущего строительства третьей очереди метрополитена, закупки подвижного состава и строительства электродепо. Это открывает нам зеленый свет для получения кредита от Европейского инвестиционного банка на строительство метрополитена", - добавил Терехов.

По его словам, следующим шагом станут переговоры о согласовании финансового контракта по кредиту с Европейским банком реконструкции и развития на такую же сумму - 160 млн евро.