Поправки в закон о гражданстве РФ позволяют обменять Сенцова и Кольченко, - адвокат

Принятие поправок в российское законодательство о гражданстве украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко могут рассчитывать на обмен и возвращение в Украину. Об этом заявила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина, передает Крым.Реалии.

"Поскольку это сейчас приняли, то я не исключаю, что если гражданства не будет или будет только украинское гражданство, тогда можно ставить вопрос и по поводу обмена... В данном случае в отношении Олега (Сенцова, – ред.) и Саши Кольченко я бы считала, что это в их интересах", – отметила Сидоркина.

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Напомним, Госдума России 19 июля в третьем чтении приняла пакет поправок, среди них – отзыв российского гражданства за терроризм и участие в террористических организациях. Также изменения вводят присягу для желающих получить российское гражданство иностранцев и разрешают украинцам получать гражданство России по упрощенной схеме.