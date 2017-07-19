Сотрудники Мукачевского отряда Госпогранслужбы начали использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В частности, на участке "Лужанка" запустили первый беспилотник авиационного комплекса Spectator-M отечественного производства.
"Использование таких авиационных единиц позволит пограничникам осуществлять обследование отдаленных районов и выполнять задачи, требующие обследования в труднодоступных местах, особенно в гористой местности Закарпатья", - говорится в сообщении.
В основном беспилотники комплекса Spectator-M используются для ведения тепловизионного и видеонаблюдения. Результаты таких наблюдений фиксируются наземной станцией управления и передаются в центр управления службой, что позволит пограничникам более оперативно реагировать на проявления противоправной деятельности на границе.
Фото: dpsu.gov.ua