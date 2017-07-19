Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" запланирован на 24 июля, - Сайдик

В Минске обговорили разведение сил и средств в Станице Луганской

Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на 24 июля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает 112 Украина.

"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в Станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран "нормандской четверки" 24 июля", - заявил Сайдик.

Напомним, 8 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" прошла встреча лидеров Германии, Франции и России. Ангела Мекрель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе, согласованного в рамках Минских договоренностей.