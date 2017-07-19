Хельсинская комиссия США внесла Сущенко в список политзаключенных

Журналиста незаконно задержали в РФ в сентябре 2016 года

Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинская комиссия США) внесла в список политзаключенных украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно удерживаемого в России. Об этом сообщил в Twitter адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Хельсинская комиссия США внесла моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в список политзаключенных", - написал он.

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В другом твите Фейгин добавил, что Комиссия также обнародовала материал, приуроченный ко Всемирному дню свободы прессы – 2017, где также вспомнила о незаконном удерживании Романа Сущенко в российской тюрьме.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.