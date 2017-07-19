В Раде зарегистрировали новый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности. Свои подписи под документом поставили 158 парламентариев.

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В Раде уже есть президентский законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности, который также предусматривает ограничение неприкосновенности судей.

Но этот законопроект больше не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы. Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Напомним, согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов.