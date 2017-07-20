Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве

В зоне АТО за прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Луганском направлении у поселка Новотошковское в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения. Кроме того, из вооружения БМП были обстреляны украинские позиции в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

На Мариупольском направлении под огонь из гранатометов попали опорные пункты сил АТО в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово боевики стреляли из минометов калибра 82 миллиметра.

На Донецком направлении террористы обстреляли окрестности Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Из миномета калибра 120 миллиметров террористы вели огонь по позициям сил АТО в Песках, а в районе Луганского применили вооружение БМП.

Напомним, Маккейн назвал заявление о "Малороссии" прямой ответственностью Путина.