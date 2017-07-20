Никаких подвижек в расследовании нет

В Киеве к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета началась акция памяти "РікБезПавла". На мероприятие пришли журналисты и общественники с требованием к правоохранителям расследовать убийство коллеги.

На месте гибели Павла Шеремета, на пересечении ул. Франко и ул. Хмельницкого, продолжают приходить люди, чтобы почтить его память. Сюда приносят цветы, лампадки.

Почтить память погибшего журналиста пришла также и посол США в Украине Мари Йованович.

После завершения траурных мероприятий на месте трагедии участники акции пройдут к зданию СБУ, Администрации президента и Министерства внутренних дел и требовать расследовать убийство журналиста.

Напомним, известный журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства является его профессиональная деятельность.