Киевляне досрочно собрали 10 тысяч подписей против переименования проспекта Ватутина

На 42 дня раньше отведенного срока завершился сбор подписей под петицией, которая требует оставить прежнее название проспекту Ватутина в Киеве.
Об этом сообщается на на официальном портале электронных петиций Киевского горсовета.
По состоянию на 20 июля петицию поддержали 10 тысячами подписей, необходимыми для того, чтобы предложение рассмотрели в горсовете. Петиция была зарегистрирована 2 июня.
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На сбор подписей отводились стандартные 90 дней.
Напомним, столичный проспект имени Ватутина в Деснянском районе нельзя считать переименованным в Шухевича. На данный момент остается в силе решение Окружного админсуда, который запретил публиковать решение о переименовании.