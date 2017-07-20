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Главная » Страна » Киевляне досрочно собрали 10 тысяч подписей против переименования проспекта Ватутина

Киевляне досрочно собрали 10 тысяч подписей против переименования проспекта Ватутина

Киевляне досрочно собрали 10 тысяч подписей против переименования проспекта Ватутина
Генерал Ватутин vs Роман Шухевич

Теперь петицию обязаны рассмотреть в горсовете

20.07.17 251
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На 42 дня раньше отведенного срока завершился сбор подписей под петицией, которая требует оставить прежнее название проспекту Ватутина в Киеве.

Об этом сообщается на на официальном портале электронных петиций Киевского горсовета.

По состоянию на 20 июля петицию поддержали 10 тысячами подписей, необходимыми для того, чтобы предложение рассмотрели в горсовете. Петиция была зарегистрирована 2 июня.

На сбор подписей отводились стандартные 90 дней.

Напомним, столичный проспект имени Ватутина в Деснянском районе нельзя считать переименованным в Шухевича. На данный момент остается в силе решение Окружного админсуда, который запретил публиковать решение о переименовании.

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