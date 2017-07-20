Главбух столичного ВУЗа наживалась на инвалидах и сиротах, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении проректору-главному бухгалтеру одного из столичных университетов, по факту присвоения денежных средств столичного бюджета в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Установлено, что, находясь на указанной должности, злоумышленница незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было безосновательно перечислено свыше 700 тыс. гривен ", - говорится в сообщении.

По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В настоящее время, подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс грн. Кроме того, на рассмотрении в суде находится ходатайство об отстранении ее от должности.

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