Станция метро Кловская в Киеве первой полностью откажется от жетонов

Первой станцией Киевского метрополитена, которая будет максимально автоматизированной и откажется от жетонов, станет Кловская.
Об этом говорится на странице столичной подземки в Facebook.
На этой станции пассажиры смогут воспользоваться разовой поездкой по QR-коду, пополнить карточку метро банковской на любое количество поездок, купить проездной с помощью банковской карты.
В метрополитене добавили, что это произойдет в начале августа.
Напомним, Кабмин одобрил план строительства двух новых станций метро в Харькове.