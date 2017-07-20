Обнародованы первые сведения о личности убитого вчера, 19 июля, в Киеве возле ТРЦ "Проспект" мужчины.

Заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Яна Неруш сообщила "112 Украина", что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ.

Она добавила, что на месте происшествия правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль.

"Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле. Сведения об этом событии были внесены в ЕРДР", - рассказала Неруш.

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В то же время спикер Национальной полиции Украины Артем Шевченко заявил, что погибший россиянин совершил убийство на родине, а в Украине скрывался от правосудия.

"Вчера на "Черниговской" был убит гражданин России, который в Российской Федерации совершил преступление - убийство. И тут на нашей территории находился, допускаем, что скрывался", - отметил он.

Напомним, в Харькове ночью зарезали иностранца.