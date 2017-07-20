"Антонов" не против сделать в Гостомеле базу для лоукостеров

Аэродром может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года

ГП "Антонов" заинтересован в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоу-кост авиакомпаний.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что аэродром в Гостомеле сертифицирован по 1 категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года.

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"В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний. Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что заход в аэропорт нового перевозчика приведет к созданию новых рабочих мест.

Напомним, Международный аэропорт "Антонов" находится вблизи поселка городского типа Гостомель в 25 км от Киева. В аэропорту базируется авиакомпания "Авиалинии Антонова", кроме того, здесь проводятся испытания самолетов, которые производит и ремонтирует ГП "Антонов".