Укравтодор решил сбавить скорость..., и начал с Полтавской области

Новак считает, что это будет фундаментальный шаг на пути к повышению безопасности движения

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало реализацию проекта по замедлению трафика дорожного движения.

Об этом сообщил глава компании Славомир Новак, передает пресс-служба Укравтодора.

"Есть первые положительные результаты внедрения нашей программы повышения безопасности 4Е (Engineering / Стандарты, Enforcement / Надзор, Emergency / Спасение, Education / Образование). Отсюда - из Полтавской области - мы начинаем воплощать меры, направленные на повышение безопасности движения, сохранения жизни людей", - сказал Новак.

В рамках трехлетней национальной программы повышения безопасности на дорогах Укравтодор планирует обновить технические стандарты проектирования и строительства дорог, автоматизировать контроль за скоростью транспортных средств, обустроить 1 тыс. наземных пешеходных переходов с островками безопасности, освещением, дорожными знаками и разметкой, построить объездные дороги у населенных пунктов.

По словам Новака, он обратился с письмом к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о необходимости снизить скорость движения в пределах населенных пунктов с 60 до 50 км в час.

"Министр полностью согласен с этим. Надеюсь, к концу года завершим эту работу. Это будет фундаментальный шаг на пути к повышению безопасности движения", - резюмировал Новак.

Напомним, Укравтодор с 1 августа будет все закупать через ProZorro.