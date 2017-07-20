Берлин выделит Фонду энергоэффективности Украины около 100 млн евро

Об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий в Национальном техническом университете Украины "КПИ имени Игоря Сикорского", сообщает Facebook президента Украины.

"Уже сейчас по механизму фонда энергопотребления и энергосбережения наши партнеры из Германии выделяют до 100 млн евро – это 3 млрд гривен", - отметил президент.

По его словам, аудит будет проводить Международная финансовая корпорация, которая войдет в состав наблюдательного совета Фонда.

Отметим, сегодня Петр Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности и закон об энергетической эффективности зданий.

Напомним, маркировка телевизоров и кондиционеров в Украине теперь будет европейской.