Берлин выделит Фонду энергоэффективности Украины около 100 млн евро

Правительство Германии намерено направить в Фонд энергоэффективности Украины около 100 млн евро.
Об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий в Национальном техническом университете Украины "КПИ имени Игоря Сикорского", сообщает Facebook президента Украины.
"Уже сейчас по механизму фонда энергопотребления и энергосбережения наши партнеры из Германии выделяют до 100 млн евро – это 3 млрд гривен", - отметил президент.
По его словам, аудит будет проводить Международная финансовая корпорация, которая войдет в состав наблюдательного совета Фонда.
Отметим, сегодня Петр Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности и закон об энергетической эффективности зданий.
Напомним, маркировка телевизоров и кондиционеров в Украине теперь будет европейской.