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Главная » Страна » Берлин выделит Фонду энергоэффективности Украины около 100 млн евро

Берлин выделит Фонду энергоэффективности Украины около 100 млн евро

Берлин выделит Фонду энергоэффективности Украины около 100 млн евро
Иллюстративное фото

Аудит будет проводить Международная финансовая корпорация, которая войдет в состав наблюдательного совета Фонда

20.07.17 20
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Правительство Германии намерено направить в Фонд энергоэффективности Украины около 100 млн евро.

Об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий в Национальном техническом университете Украины "КПИ имени Игоря Сикорского", сообщает Facebook президента Украины. 

"Уже сейчас по механизму фонда энергопотребления и энергосбережения наши партнеры из Германии выделяют до 100 млн евро – это 3 млрд гривен", - отметил президент.

По его словам, аудит будет проводить Международная финансовая корпорация, которая войдет в состав наблюдательного совета Фонда.

Отметим, сегодня Петр Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности и закон об энергетической эффективности зданий.

Напомним, маркировка телевизоров и кондиционеров в Украине теперь будет европейской.

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