В Киеве открылся европейский реабилитационный центр

Пока отделение рассчитано на 30 пациентов, его модернизировали для пациентов с особыми потребностями

На базе неврологического отделения Киевской областной больницы открыли медицинский реабилитационный центр, организованный по европейским требованиям оказания реабилитационной помощи.

На базе отделения реабилитацию и физиотерапию могут проходить пациенты после операций, с неврологическими заболеваниями, политравмами.

Пока отделение рассчитано на 30 пациентов, его модернизировали для пациентов с особыми потребностями. Специалисты отделения прошли обучение в Чехии.

"Мы очень много говорим о реабилитации. Но она должна начинаться с первого дня, когда пациента доставляют в клинику. Мы работали над идеей создания специальностей реабилитолога и эрготерапевта. Есть отдельное понимание и со стороны педагогов, и со стороны врачей, что нам нужны и физиотерапевты и эрготерапевты. Также нам нужно в корне новое отделение, которое отвечает современным нормам и требованиям людей с особыми потребностями", - цитирует "Телеграф" заместителя министра здравоохранения Оксану Сивак.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики Радек Матула, выступая на церемонии открытия центра, высказался в поддержку медреформы в Украине.

"Мы видим, что в Украине медицинская реформа действительно назрела. При этом нужна большая смелость и воля, чтобы начать эту систему менять. Мы надеемся и желаем вам, чтобы все запланированное удалось. Я уверен что не только Чешская Республика, но и мировое сообщество будут поддерживать вас в этом", - сказал Матула.

Чехия, кстати, в рамках проекта Medevac предоставила финансовую помощь в размере 427 513 грн на закупку оборудования для этого реабилитационного отделения.

Отметим, по данным Минздрава, за последние 5 лет количество людей с инвалидностью в Украине увеличилось на 5,5%. При этом в Украине практически отсутствуют современные государственные реабилитационные центры.

Напомним, на реабилитацию каждого ребенка с ДЦП в Киевской области планируют выделять до 5 тыс. гривен в год.