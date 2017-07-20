В санатории Бердянска отравились 246 детей участников АТО

Оказывается, оздоровительное учреждение не имело разрешительных документов на работу с детьми

В Бердянске в санатории "Лазурный" отравились 246 детей военнослужащих - участников АТО из Днепра.

Об этом сообщили в городском управлении полиции.

Симптомы отравления начали появляться у детей со вчерашнего утра, на сегодняшний день зафиксировано 246 случаев отравления.

По данным полиции, сейчас дети продолжают находиться в санатории "Лазурный" под наблюдением медиков.

Оказывается, о том, что в санатории на оздоровлении находятся дети, представители местной власти не знали, поскольку официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу, сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета.

Так, рабочая комиссия, созданная мэрией Бердянска, провела ряд обследований данного учреждения и выявила несоответствие учреждения требованиям в сфере организации детского оздоровления.

"В результате очередного обследования учреждения 17 июля в заведении были выявлены дети, отдыхающие вопреки Актам приемки детского оздоровительного лагеря, где указано о неготовности учреждения к принятию детей", - сообщили в горсовете.

Указывается, что поскольку санаторий "Лазурный" к приему детей был не готов, руководству санатория было рекомендовано вывезти детей до полного устранения недостатков.

"В настоящее время проводится осмотр детей этого заведения специалистами Бердянского лабораторного центра, Управления Госпродпотребслужбы в г.Бердянске совместно со специалистами городской больницы", - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, 29 июня произошло массовое отравление суши в ресторане "Евразия" на улице Дмитриевской, 2а в Киеве. Больные связывают свои отравления с употреблением суши Калифорния, Филадельфия, Унаги, Золотой дракон. По состоянию на 1 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляло 34 случая.