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Судьба Балчуна решится через две недели
Войцех Балчун / Фото: Владислав Содель / apostrophe.com.ua

Судьба Балчуна решится через две недели

Омелян надеется, что Кабмин уволит главу Укрзализныци

20.07.17 344
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что отчет главы госкомпании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна перед Кабинет министров Украины о его деятельности на посту главы госкомпании будет заслушан через две недели.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил УНИАН.

"Я надеюсь, что в августе наконец-то будет заслушан отчет (Балчуна – ред), ведь следующий Кабмин будет через две недели. Пауза затянулась уже до неприличия", - сказал министр.

Также, он выразил надежду, что в ближайшее время руководство "Укрзализныци" будет сменено.

"И на этом нужно ставить точку, так как команда "Укрзализныци" точно нуждается в полной замене и новых решениях. Я надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я считаю, что нынешняя команда не сделала ничего. Одно из топ-5 событий "Укрзализныци" - это выпуск приложения по продаже билетов для IPhone - считается огромной победой. Я думаю, что это должно быть не победой, а обыденностью", - сказал Омелян.

Напомним, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы "Укрзализныци", по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы "Укрзализныци".

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