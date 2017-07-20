ОБСЕ, Евросоюз и "Большая семерка" призывают украинские власти найти убийц Шеремета

Нападения и убийства журналистов не могут оставаться безнаказанными

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призвал власти Украины и всех государств-участников ОБСЕ сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов. Об этом сообщает Интрефакс-Украина.

"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру… Это преступление не может оставаться нераскрытым", - отметил Дезир.

Представительство ЕС в Украине также призвало украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование убийства Шеремета.

Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, передает Украинская правда.

"Год назад украинское гражданское общество и медиа-сообщество потеряли одного из самых талантливых и смелых журналистов. Год назад Павел Шеремет был хладнокровно убит. Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона", - говорится в заявлении.

Мингарелли отметил, что доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле.

"В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого жестокого преступления", - заявил посол.

Также продолжить расследование и найти виновных в убийстве Шеремета требуют послы стран "Большой семерки". Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине.

"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран "Большой семерки" отмечают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении послов.

Послы отметили, что они продолжают поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.