Киберполиция: Только 10% компаний обезопасили свою технику после масштабной кибератаки

Только десятая часть украинских компаний позаботилась о защите своей техники после масштабной хакерской атаки 27 июня. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Департамента киберполиции Вячеслав Марцинкевич на тематическом круглом столе в Институте Горшенина, передает LB.ua.

Так, по его словам, после кибератаки только 10% украинских компаний привели свои компьютеры и сеть в надлежащее состояние, остальные ничего не поменяли.

Также Марцинкевич добавил, что киберполиция не исключает возможности повторения масштабной хакерской атаки наподобие той, что случилась 27 июня.

"Почему произошло такое массовое распространение? Потому что использовался канал распространения, программное обеспечение (M.E.Doc, - ред.), которое имело доступ, грубо говоря, ко всему компьютеру. Программа имела административный доступ, а также в большинстве случаев программа была внесена в исключения для антивируса. Поэтому вредоносный код абсолютно без труда попал в компьютеры", - заявил он.

Согласно данным Киберполиции, в бизнесе использует еще несколько подобных специализированных программ украинских разработчиков.

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"То же самое происходит с этими программами. То есть они рекомендуют добавлять эти компании в исключения, в обновлениях тоже иногда приходят какие-то трояны. Соответственно, не исключено, что это может повториться, абсолютно не исключено. Точных дат никто не может сказать. Неделя, две, три - неизвестно", - сказал Марцинкевич.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.