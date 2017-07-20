Экс-депутат от Партии регионов одолжил Манафорту $10 млн, – СМИ

Финансовые отчеты кипрского банка, где у Пола Манафорта были счета, обнаружили, что он имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии регионов Украины Иваном Фурсиным - на 17 млн долларов.

Об этом говорится в банковских документах 2015 года, пишет "Украинская правда" со ссылкой на The New York Times.



Данные о долгах Манафорта также подтверждаются судебным иском Дерипаски, где утверждается, что Манафорт задолжал 19 млн долларов за неудачные инвестиции в кабельное телевидение в Украине. Согласно банковскими записями, Манафорт имел финансовые обязательства на сумму 7,8 млн долларов перед зарегистрированной на Виргинских островах компанией Oguster Management Limited, связанной с Дерипаской. Должником является кипрская компания LOAV Advisers, которую, как заявил сам Дерипаска в судебном иске, создал Манафорт для совместных с ним инвестиций.



Еще один долг - 9,9 млн долларов - перед кипрской компанией Lucicle Consultants, которая связана с бывшим депутатом от Партии регионов Иваном Фурсиным через другую офшорную фирму Mistaro Ventures.

В полученных изданием финансовых отчетах нет записей о том, что эти долги были погашены.

Представитель американского политтехнолога Джейсон Мелони заявил, что Манафорт не имеет финансовых обязательств перед Дерипаской или Партией регионов, и не имел их в момент, когда начал работать в предвыборной кампании Трампа.

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Напомним, Пол Манафорт возглавлял штаб Трампа до августа 2016 года. Он написал заявление об отставке после того, как СМИ узнали, что политтехнолог получил 12,7 млн долларов от Партии регионов с 2007 по 2012 год. Однако Манафорт отрицал получение 12,7 долларов из "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Позже было обнаружено, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Американец помогал российскому миллиардеру купить украинскую телекоммуникационную компанию.

В мае СМИ писали, что в 2014 году Пол Манафорт консультировал "Оппозиционный блок" во время парламентской избирательной кампании, за что получил 1 млн долларов.