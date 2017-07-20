Мониторинговой миссии ОБСЕ продлили мандат на границе с РФ в Донбассе

20 июля на заседании Постоянного совета ОБСЕ продлили мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) на российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" до 31 октября 2017 года.
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"Мандат миссии остается неизменным. Действуя на принципах беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут следить и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также о перемещениях через границу", - говорится в сообщении.
Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявил, что миссия готова открыть новые патрульные базы на оккупированной части Донбасса в случае появления гарантий безопасности для наблюдателей со стороны контролируемых Россией боевиков.