Проект нового Генплана Киева предусматривает строительство двух новых веток метрополитена.

Таким образом, в целом в столице будет пять линий метро.

Об этом говорится на Facebook-странице "Типичный Киев".

В первую очередь, речь идет о строительстве Подольско-Выгуровской линии метро от путепровода в Жулянах до улицы Пуховской на Троещине, где собираются построить электродепо и новую автостанцию.

Так, первая очередь строительства рассчитана на ближайшие семь лет. Она включает в себя участок от улицы Глыбочицкой (с пересадкой на станции "Лукьяновская") до Подола (с пересадкой на станции "Тараса Шевченко"). Дальше метро протянут до остановки городской электрички "Троещина" и по проспекту Маяковского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К концу 2019 года в столичном метро могут появиться две новые станции

Вторая очередь предусматривает продолжение ветки метро через центр города в юго-западном направлении: проспект Победы, Севастопольская площадь, поселок Жуляны.

Также в проекте Генплана упоминается пятая линия метрополитена. Предварительно, она должна будет соединить площадь Шевченко и Дарницкий железнодорожный вокзал и пройти под центральной частью города.

Известно, что Киевский метрополитен на сегодня представлен тремя ветками — Сырецко-Печерской, Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской. Всего насчитывается 52 станции.