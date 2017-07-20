Безвиз сильно не повлиял на поток украинцев в ЕС, - погранслужба

В течение первого месяца с момента введения безвизового режима с Евросоюзом поток граждан Украины в европейские странны существенно не увеличился. Об этом сообщил пресс-секретарь и помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНИАН.

"Если говорить о тенденции первого месяца, то украинцы в очередной раз продемонстрировали, что достаточно спокойно воспринимают любые нововведения, и даже такие революционные, как безвиз. Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличение количества украинцев, которые выезжают в Европейский Союз. В то же время активизация у нас, конечно, есть", - сказал Слободян.

Около трети украинцев, которые за этот период пересекли границы стран ЕС, выезжали с биометрическими паспортами. При этом, по его словам, большинство украинцев уже имели долгосрочные шенгенские визы по биометрическим паспортам, которые были выданы до отмены виз, в 2015-2016 годах.

"Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом и имел только биометрические паспорта без всяких виз и без каких-либо других документов, то таких с 11 июня у нас по состоянию на сегодня 120 тыс. 852 человека. Это составляет около 5% от всего количества украинцев, которые пересекли границу в страны Европейского Союза за этот период", - сообщил представитель Госпогранслужбы.

Вместе с тем Слободян отметил, что больше всего граждане пересекали границу, пользуясь услугами авиационных пунктов пропуска (около 33%). Далее следуют украинцы, которые пересекли границу с ЕС на участке украинско-польской границы (25%). Еще примерно 13% украинцев пересекали границу с Венгрией.

"На сегодня мы имеем 51 отказ. Это довольно-таки малый процент. Это меньше, чем 0,5% того количества украинцев, которые уже воспользовались безвизом", - добавил Слободян.

В связи с этим он пояснил, что причинами отказов является превышение срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих поездок, а также то, что украинцы не смогли подтвердить цель своих поездок, уже находясь на границе европейских стран.