Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода

Соломенский районный суд Киева отстранил директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива от занимаемой должности на два месяца. Соответствующее решение объявила судья Светлана Кушнир, передает Укринформ.
"Суд принял решение ходатайство удовлетворить и отстранить Романа Тымкива от должности на срок в два месяца", - сказала Кушнир.
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В комментарии журналистам после заседания Тымкив отметил, что точно будет подавать апелляцию.
"По нашему мнению, это решение является несправедливым, мы будем однозначно подавать апелляцию", - сказал Тымкив.
14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате 28,5 млн грн.